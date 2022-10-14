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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "طير بينا يا قلبي"يتصدر تريند تويتر .. ومغردون: جامد جدا

مسلسل طير بينا يا
مسلسل طير بينا يا قلبي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “طير بينا يا قلبي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي الحلقات الأخيرة من أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي.

وتصدر هاشتاج “طير بينا يا قلبي” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أحداث مسلسل “طير بينا يا قلبي”، كالاتي:

وحققت النجمة ريم مصطفى نجاحاً لافتاً بمسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبى" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث حصد العمل إشادات جماهيرية وردود أفعال مميزة، منذ انطلاق عرضه وبعد مرور أكثر من نصف حلقاته، لاسيما وأن العمل يتناول موضوع اجتماعى هام ألا وهو أزمات التعليم والمدارس الانترناشونال بشكل خفيف ولطيف.

وأضفى مسلسل "طير بينا يا قلبى" حالة من البهجة على المشاهدين بسبب المواقف الكوميدية التى يتعرض لها الأبطال خلال الحلقات وكيفية مواجهة المشاكل التى يواجهونا فى المدرسة مع وجود الأطفال وكيفية التعامل معهم، كما تلقت بطلة العمل ريم مصطفى ردود أفعال مميزة من الجمهور الذى أشاد بدورها وتقديمها للكوميديا الاجتماعية بطريقة مبهجة.

ويعرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" من السبت للأربعاء حصرياً على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وكان آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "suits بالعربى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.

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