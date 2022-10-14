عيد عبد الملك: مصطفى شلبي سيصبح عنصرا أساسيا في الزمالك بالموسم المقبل

يتوقع أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن يحجز مصطفى شلبي لنفسه مكانًا في التشكيل الأساسي مع الزمالك في الموسم المقبل.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،زيزو ومصطفى شلبي والجزيري هما الأنسب لقيادة هجوم الزمالك في الموسم الجديد، رغم أنني أتوقع أن مصطفى شلبي سيحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق خصوصًا إنه وصل في وقت متأخر بمرحلة الإعداد.



وأكمل، أتوقع أن يبدأ الزمالك برباعي الوسط محمد أشرف روقا وإمام عاشور وزكريا الوردي وعمر جابر، وتنقلب الخطة إلى 3-4-3، ويلعب في الأمام بزيزو ونداي والجزيري، وفي الدفاع حسام عبد المجيد.

وقال: جماهير الزمالك عامل هام يدعم فيريرا لأنهم يحبونه ومقتنعون بإمكانياته.