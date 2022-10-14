أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

عقب تطورات أزمته مع الزمالك.. كهربا عبر انستجرام: اللهم انتقم ممن ظلمني

وجه اللاعب محمود كهربا، دعاء ديني عبر خاصية “الاستوري"، بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا: “اللهم إنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، فلا تردني يا الله وانتقم ممن ظلمني، اللهم أرنا في الظالمين يومًا كيوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، واهزمهم اللهم كما هزمت الاحزاب وحدك يا الله يارب العالمين، رب إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شئ”.

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية



زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاأهلي هو المسؤول عن زيادة أسعار تذاكر مباراة إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الاتحاد المنستيري.





مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي في ظل إيقافه عقب عدم سداده الغرامة المالية للزمالك والمقدره بـ 2.5 مليون دولار.

واكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن كهربا عقد مساء أمس جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وعدلي القيعي رئيس شركة الكرة تواجد بصفة شخصية







نادر شوقي يفجر مفاجأة حول العرض الخليجي لـ "زيزو" ووظيفة وليد سليمان الجديدة

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين حقيقة تلقي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب عرض خليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير أن ليس وكيل زيزو ولكنه لاعب كبير يمتلك امكانيات رائعة مشددا أنه من الطبيعي أن يتلقي اللاعب عروضا خليجية.





نادر شوقي يكشف تفاصيل وتطورات أزمة محمد محمود وكولر

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي، تطورات أزمة اللاعب في ظل رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مشاركته في المران الجماعي للفريق.

واكد نادر شوقي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كولر ابلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الحفاظ على عدد محدد في المران الجماعي للفريق حيث ابلغ مسؤولي الأهلي الأمر ل نادر