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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية

صدى البلد

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاأهلي هو المسؤول عن زيادة أسعار تذاكر مباراة إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الاتحاد المنستيري.

 

وأضاف شوبير أن شركه تذكرتي ليس بها أي علاقة بأسعار التذاكر حيث أن دورها يقتصر علي تنفيذ طلبات الأندية من حيث عدد التذاكر وقيمتها .

وتابع أن مسؤولي الأهلي هم من حددوا سعر تذكرة المباراة لتصل لـ ١٠٠ جنيه ولكن سيتم تخفيضها في مباريات الأهلي المقبلة في البطولة الإفريقية.
 

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وأكمل أن مسؤولي الأهلي أعلنوا أنه تم تحديد سعر تذكرة المباراة وفقا لأسعار الموسم الماضي .
 

ويواجه الأهلي نظيره  الاتحاد المنستيري التونسي غدًا السبت، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلى اتحاد الكرة بطولة دوري أبطال إفريقيا أون تايم سبورت دوري ابطال افريقيا احمد شوبير

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