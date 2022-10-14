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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر شوقي يكشف تفاصيل وتطورات أزمة محمد محمود وكولر

صدى البلد

كشف نادر شوقي وكيل  أعمال محمد محمود لاعب الأهلي، تطورات أزمة اللاعب في ظل رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مشاركته في المران الجماعي للفريق.

 واكد نادر شوقي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كولر ابلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الحفاظ على عدد محدد في المران الجماعي للفريق حيث ابلغ مسؤولي الأهلي الأمر ل نادر شوقي.

واضاف أن محمد محمود تلقي عددا من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضيه ولكن كان شرط أساسي للاعب أن يشارك بشكل أساسي مع فريقه الجديد وان يتضمن العقد هذا البند لذلك تم رفض عدد من العروض لهذا السبب.

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وتابع أنه كان هناك عرض من فيوتشر ووافق به الاعب ولكن إدارة الأهلي رفضت الأمر مشددا أن كولر عقب ذلك رفض أيضا مشاركته .

وأكد أن كولر عقد جلسه مع محمد محمود اليوم حيث أبلغه الاخير بتفاصيل ما حدث بالميركاتو الصيفي وتم الحديث عن مستقبل اللاعب. 

وأكمل أن محمد محمود أخبر كولر بموافقته علب اللعب مع فريق الشباب من أجل أن يشارك بشكل أساسي.

وتابع أن محمد محمود يرغب في المشاركه بشكل أساسي حتي يستعيد مستواه جيدا مشددا أن قرار الاعلره كان من أجل أن يعود سريعا للفريق .

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أون تايم سبورت نجم الأهلي الأهلى الشباب نادر شوقي

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