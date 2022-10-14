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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تطورات أزمته مع الزمالك.. كهربا عبر انستجرام: اللهم انتقم ممن ظلمني

كهربا
كهربا

وجه اللاعب محمود كهربا، دعاء ديني عبر خاصية “الاستوري"، بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا: “اللهم إنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، فلا تردني يا الله وانتقم ممن ظلمني، اللهم أرنا في الظالمين يومًا كيوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، واهزمهم اللهم كما هزمت الاحزاب وحدك يا الله يارب العالمين، رب إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شئ”. 

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

بركات: الأهلي سيدفع غرامة كهربا.. ومحمد محمود "حظه قليل"

تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي في ظل إيقافه عقب عدم سداده الغرامة المالية للزمالك والمقدره بـ 2.5 مليون دولار. 

واكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن كهربا عقد مساء أمس جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وعدلي القيعي رئيس شركة الكرة  تواجد بصفة شخصية.

واضاف مدحت شلبي أن الأهلي لن يدفع غرامة كهربا مطلقا ولكن الاتفاق تم على أن يقوم الأهلي بسداد جزء كبير من قيمة عقد كهربا له خلال الفترة الحالية لتساعده على سداد الغرامة.

وتابع مدحت شلبي، أن كهربا في الوقت الحالي يعاني بسبب تلك الأزمة، وهو ما يؤثر على أدائه في المران ولكنه في حال استعادة مستواه سيكون إضافة كبيره للفريق. 

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