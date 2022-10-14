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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 64 ألفا و300 جندي منذ بدء العملية العسكرية

صدى البلد

 أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 64 ألفا و300 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2521 دبابة و5 آلاف و172 من المركبات المدرعة و1566 من النظم المدفعية و362 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و240 مروحية و1199 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية، فضلا عن 142 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و944 مركبة وخزانات وقود".

 


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

 


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
 

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا عدد قتلى الجنود الروس

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