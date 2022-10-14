أشرف كابونجا يستعد لسحب 12 سيارة جامبو و ملاكي بالغردقة اليوم

وجهت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر دعوة عامة أهالى مدينة الغردقة لمشاهدة قيام الكابتن أشرف كابونجا الشهير بـ«أقوي رجل في العالم»، بمغامرة جديدة بسحب ٢ سيارة نقل جامبو و١٠ سيارات ملاكي، وذلك بساحة الصالة المغطاة في الغردقة.

وأعلنت مديرية الشباب عن هذا الحدث عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة أهالى الغردقة للحضور.

على الجانب الآخر نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للشباب ندوة توعية بعنوان لا للانتحار بمقر النادي الثقافي بمركز شباب القصير.

وحاضر الندوة الدكتور ياسر خليل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر، وناقش خلالها أن ظاهرة الانتحار موجودة في العالم كله وليس في مصر فقط، وللأسرة دور كبير لمتابعة حالة الأبناء النفسية، والوقوف على الأسباب التي قد تدفع الفرد للانتحار، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون للفرد أمل في المستقبل، مؤكدا أن الهدف من الندوة هو التوعية الدينية لدى المشاركين، والعمل على زيادة الوعي الفكري لديهم للحد من ظاهرة الانتحار، والحث على المثابرة على ضغوط الحياة والتحديات التي تواجه الإنسان.

حضر الندوة الأستاذ صلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير ، والاستاذة رندا إبراهيم مشرفة النادي الثقافي.