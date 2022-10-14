إصلاحات عاجلة لإنقاذ البلاد.. فرنسا تدعو البرلمان اللبناني للإسراع بانتخاب رئيس جديد

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن البرلمان اللبناني يجب أن يصل قبل نهاية الشهر لانتخاب رئيس للبلاد.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي: “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان”.

وأضافت “احترام الدستور ضروري ولا يمكن للبنان أن يبقي على سلطة شاغرة ومن الخطير أن نترك اللبنانيين يعانون من أزمة سياسية جديدة”.

وأشارت كولونا إلى أن “لبنان لا يحتمل أي تأخر في الإصلاحات، ويجب احترام الاستحقاق الدستوري”.

وتابعت قائلة: “ فرنسا تحيي الاتفاق التاريخي بين لبنان وإسرائيل الذي حصل ويجب توقيعه وتطبيقه سيكون لمصلحة البلدين وهذه رسالة أحملها لكم أن السلطة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة وهذا الاتفاق لا يحلّ مكان الإصلاحات”.

ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن "الاتحاد الأوروبي تمكن من جمع مبالغ لمساعدة النازحين السوريين وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا".