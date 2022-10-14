عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمشاركة بالمنتدى الأول للشباب.. الوفد السوداني يصل القاهرة ويستهل برنامجه بزيارة الأهرامات

الوفد السوداني
الوفد السوداني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وصول الوفد السوداني للمشاركة في المنتدى الأول للشباب المصري السوداني تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، خلال الفترة من (13-21) أكتوبر الجاري، بمشاركة 100 شاب وفتاة مقسمين إلى 50 شاب وفتاه يمثلون جميع ولايات السودان، و50 شاب وفتاة مصريين.

واستهل وفد شباب السودان برنامجه بزيارة منطقة الاهرامات برفقة مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة منطقة أهرامات الجيزة أعظم عجائب الدنيا، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، حيث شاهدوا الأهرامات الثلاثة، ومنطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة.


وتعرف الشباب السوداني خلال زيارتهم لمنطقة الأهرامات بالجيزة على التاريخ المصري القديم وأهم الأسر الفرعونية، وأهم الآثار الفرعونية القديمة، وما تتميز به الحضارة المصرية التي تعود لآلاف السنين.

يهدف المنتدى إلى توطيد أواصل العلاقات المصرية السودانية وانطلاقا من العلاقات الودية العميقة التي تربط الشعب المصري والسوداني، وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية السودانية في المجالات الشبابية والرياضية تفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين حكومة جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية (۲۰۱۹-۲۰۲۳) في 25 أكتوبر ۲۰۱۸ بمدينة الخرطوم.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من ورش العمل أهمها ورشة عمل حول تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وورشة عمل حول سياسة ريادة الاعمال في البلدين، وورشة عمل أخري حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري السوداني، تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين.

كما يتضمن برنامج المنتدى زيارة العديد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلى زيارة حاضنة الأعمال بجامعة النيل، وزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وأيضاً يضم البرنامج تنظيم العديد من التدريبات للشباب المشارك.

المنتدى الأول للشباب المصري السوداني الوفد السوداني وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة Sports

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

مظلوم| كهربا يخرج عن صمته.. وأزمة في الأهلي تهدد مستقبله

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

المقطع بـ 100 دولار.. مصري وعربي يديران شبكة إباحية بالجيزة| القصة الكاملة

وعدتني بـ حضن.. اعتدى على طالبة إعدادي وأمها عملتله جلسة عرفية|ما القصة؟

ترشيحاتنا

مشادات بين الأعضاء.. 50 صورة من الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تسجيل الرغبات مفتوح للمستفيدين الآن

تقرير CNBC: أسعار السيارات ستنخفض خلال الأشهر المقبلة لهذه الأسباب

الرئيس العراقي الجديد بعد انتخابه: أتعهد بالعمل الجاد وحماية مصالح الشعب

النشرة الدينية .. الإفتاء تكشف عن الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي .. والأوقاف : 6 فضائل للصلاة على الرسول يوم الجمعة

كارثة إنسانية باليمن.. وفاة 10 أطفال بـ دواء ملوث في مناطق الحوثيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

شاهد.. إيناس عز الدين تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر

ملفت وبسيط... سر غير متوقع لـ جمال مكياج ياسمين عز

فيديو

منصة نسك تكشف تفاصيل أسعار العمرة للمصريين.. فيديو جراف

هل الوقت مناسب لشراء الذهب.. تفاصيل أسعار اليوم

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ