للمشاركة بالمنتدى الأول للشباب.. الوفد السوداني يصل القاهرة ويستهل برنامجه بزيارة الأهرامات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وصول الوفد السوداني للمشاركة في المنتدى الأول للشباب المصري السوداني تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، خلال الفترة من (13-21) أكتوبر الجاري، بمشاركة 100 شاب وفتاة مقسمين إلى 50 شاب وفتاه يمثلون جميع ولايات السودان، و50 شاب وفتاة مصريين.

واستهل وفد شباب السودان برنامجه بزيارة منطقة الاهرامات برفقة مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة منطقة أهرامات الجيزة أعظم عجائب الدنيا، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، حيث شاهدوا الأهرامات الثلاثة، ومنطقة البانوراما، وتمثال أبو الهول أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة.



وتعرف الشباب السوداني خلال زيارتهم لمنطقة الأهرامات بالجيزة على التاريخ المصري القديم وأهم الأسر الفرعونية، وأهم الآثار الفرعونية القديمة، وما تتميز به الحضارة المصرية التي تعود لآلاف السنين.

يهدف المنتدى إلى توطيد أواصل العلاقات المصرية السودانية وانطلاقا من العلاقات الودية العميقة التي تربط الشعب المصري والسوداني، وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية السودانية في المجالات الشبابية والرياضية تفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين حكومة جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية (۲۰۱۹-۲۰۲۳) في 25 أكتوبر ۲۰۱۸ بمدينة الخرطوم.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من ورش العمل أهمها ورشة عمل حول تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وورشة عمل حول سياسة ريادة الاعمال في البلدين، وورشة عمل أخري حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري السوداني، تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين.

كما يتضمن برنامج المنتدى زيارة العديد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلى زيارة حاضنة الأعمال بجامعة النيل، وزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وأيضاً يضم البرنامج تنظيم العديد من التدريبات للشباب المشارك.