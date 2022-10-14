"التراث الشعبي" موضوع صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي أمسية بعنوان "التراث الشعبي" وذلك في السابعة مساء الإثنين ١٧ أكتوبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ويستضيف الفنان التشكيلي خالد هنو والشاعر عادل حراز وتديره الإعلامية هدي الساعاتي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي.

يناقش الصالون التراث الشعبي باعتباره ثروة قومية كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية ويتكون من عادات الشعوب وتقاليدها وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلاً بعد جيل معبرة عن هوية الدول والشعوب .