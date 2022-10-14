تضخم البروستاتا وتأثيرها على الجهاز البولي.. أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى يوضحها



خصص برنامج "أنا والطبيب" من تقديم ماري نعيم المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى.

وقال صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم جراحة الكلى، إن تضخم البروستاتا يؤثر بالسلب على التحكم في التبول، متابعا: تضخم البروستاتا مرض يصيب الشباب في أعمار مختلفة.



وأضاف أن البروستاتا تؤثر على الجهاز البولي بالكامل، متابعا: البروستاتا تساعد الجسم في طرد البول، أسباب تضخم البروستاتا يختلف من شخص لآخر.



وأشار: "أسباب تضخم البروستاتا عند الرجال غالبا يكون بسبب تقدم العمر"، موضحا: "مشاكل الكلي والحالب والمثانة؛ تسبب أمراض الذكورة؛ لذلك لا بد أن يتوجه المريض للمتابعة الفورية حال ظهور أي مشكلات بالمثانة أو البروستاتا والكلي".