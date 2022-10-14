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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ملايين جنيه استرليني.. بيع الكرة الأيقونة لمارادونا بمزاد في لندن

مارادونا
مارادونا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد تفاصيل بيع الكرة الأيقونة لمارادونا وبيعها في مزاد ب لندن.

 

سيتم بيع الكرة التي استخدمها النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا ليسجل هدفه المثير للجدل ضد إنجلترا في مونديال المكسيك عام 1986، في مزاد علني وقد تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه استرليني.

 

ستبدأ المزايدات في 16 نوفمبر، قبيل أيام من انطلاق مونديال قطر، لكن يمكن للمشترين المحتملين التسجيل عبر الإنترنت، اعتبارا من 28 من الشهر الحالي حسبما أفاد موقع غراهام باد للمزادات في لندن، مضيفًا أنه يتوقع بيع الكرة مقابل 2.5 إلى 3 ملايين جنيه (قرابة 3.4 مليون دولار.


شهدت مباراة ربع النهائي عام 1986 في مكسيكو سيتي، بين الأرجنتين وإنجلترا تصعيدا حادا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب "فوكلاند"، وحسمت بهدفين متناقضين سجلهما الراحل مارادونا.

اللاعب الأرجنتيني مارادونا الأرجنتين المكسيك مونديال انجلترا مارادونا

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