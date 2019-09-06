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رياضة

كوريا تهزم المكسيك في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:27 م
كوريا تهزم المكسيك
كوريا تهزم المكسيك
عمرو ابوبكر
حقق المنتخب الكوري الفوز على نظيره المكسيكي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور التمهيدي من بطولة العالم للكرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (23-25)، (25-22)، (25-19)، (25-23).

وكان المنتخب الكوري قد خسر أمام كندا بنتيجة (1-3) في الجولة الأولى، كما خسر المنتخب المكسيكي أمام نظيره الأمريكي أيضا بنتيجة (3-0).

وتلعب المجموعة الثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات أمريكا والمكسيك وإيطاليا وكندا وكوريا.
كوريا تهزم المكسيك في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية
كوريا تهزم المكسيك في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية
كوريا تهزم المكسيك في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

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