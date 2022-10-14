جوارديولا: محمد صلاح اعتاد التسجيل في مرمانا.. وهالاند جاهز لموقعة ليفربول

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجع الريدز والسيتي، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول:" محمد صلاح من نوعية اللاعبين الذين يسجلوا بشكل دائم، حتى ولو لم يكونوا في أفضل مستوى لهم".

أضاف جوارديولا:" ليفربول أحرز 7 أهداف أمام رينجرز في دوري ابطال أوروبا، لقد لاعبنا ضد ليفربول كثيرا ومحمد صلاح دائما يسجل أمامنا، نحن نعرف ذلك".

تابع:" لدي شعور بأننا دائما في آنفيلد نتصرف بشكل جيد حقا، عليك أن تتصرف على أعلى مستوى، خاصة بدون الكرة، بغض النظر عن نتائجنا في أنفيلد، فإننا نلعب دائمًا بشخصية قوية عندما نذهب إلى هناك".

لفت:" ليفربول لا يزال أكبر منافسي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، أعرف جودتهم جيدا، إذا كان وضعهم الحالي قبل 10 جولات فقط من نهاية المسابقة، سأقول لا يمكنهم اللحاق بنا، لكن المنافسة لا تزال طويلة وكل شيئ يمكن أن يحدث".

جاهزية هالاند

واصل:" لدينا العديد من المباريات مثل كل الأندية، واللاعبون يمرون بمرحلة استشفاء جيدة، إيرلينج هالاند لم يتمكن من لعب كل المباريات الموسم الماضي، وبيرناردو سيلفا كان مرهقا، ولكنهما يشعران بشعور جيد ومستعدان ليوم الأحد".

أشار:" أعتقد أن ستونز سيعود، لا أعرف متى، ولكن ممكن بعد أسبوع أو 10 أيام، كالفين فيليبس يتحسن ويتقدم كثيرا، ووكر مازال بعيدا".