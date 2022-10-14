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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. اتحاد رفع الأثقال يعلن قائمة المنتخب المشارك في بطولة إفريقيا

صدى البلد

اعلن اتحاد رفع الاثقال برئاسة محمد عبد المقصود عن القوام الاساسي للمنتخب الاول المرشح لخوض منافسات بطولة إإفريقيا التي ستنظمها مصر خلال الفترة من ٢٧ من اكتوبر الجاري وحتي ٥ من نوفمبر المقبل بالصالة المغطاه باستاد القاهرة .

 واستقر الجهاز الفني علي ٢٣ لاعبا ولاعبة هم : احمد سعيد وايهاب فتحي وزن ٦٧ كيلو جرام ، ومصطفي وحيد واحمد عماد جودهً وزن ٧٢ كيلو جرام ، واسلام ابو الوفا ومحمد عبد المنعم في وزن ٨١ كيلو جرام ، ومحمود جمال وزن ٨٩ كيلو جرام ، وكريم كحلة ورجب عبد الحي وزن ٩٦ كيلو جرام ، جابر فرحان ومحمد سليم وزن ١٠٢ كيلو جرام ، واخيرا عبد الرحمن محمد وزن فوق ال١٠٩ كيلو جرام ..

وعن اختيارات منتخب السيدات تم الاستقرار علي ١١ لاعبة سيختار منهم الجهاز الفني ١٠ لاعبات هم : حبيبه سعد الدين في ميزان ٤٩ كيلو جرام ، ونورا عصام وزن ٥٥ كيلو جرام ، وبسمة عماد ٥٩ وزن كيلو جرام ، ونعمة سعيد وزن ٧١ كيلو جرام ، روفيدا فتحي و رحمة احمد عبد الرزاق وزن ٧٦ كيلو جرام ، وسارة سمير وفاطمة صادق وزن ٨١ كيلو جرام ، وسمر حبشي وزن ٨٧ كيلو جرام ، واخيرا وزن فوق ٨٧ حليمة عبد العظيم وشيماء خلف .

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