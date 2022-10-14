الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه فى حملات الإسماعيلية ومطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى ( الإسماعيلية – مطروح) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح) أسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) .. حال إستقلالهم دراجة نارية " بدون لوحات " بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) و ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 250 جرام – بندقية خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة بندقية آلية - سيارة - هاتفى محمول – مبلغ مالى) و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لبذور نبات الهيدرو المخدر – 7 طربة لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام – عدد من الأقراص المخدرة – سيارة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول).

كما تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزتهم (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح ، وبحوزته (3000 قرص مخدر – 100 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح ، وبحوزته (عدد 1600 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام - دراجة نارية – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العلمين بمحافظة مطروح ، وبحوزتهما (6 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها "700 جرام " – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.