مصطفى قمر يحيي حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور

أحيا الفنان مصطفى قمر، حفل زفاف الفنانة جيلان علاء والموزع الموسيقي عز شهوان، المقام الليلة في القاهرة الجديدة.

وقدم مصطفى قمر، عددا من أشهر أغانيه في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان، ومن بين هذه الأغاني، أغنية الليلة دوب، وأغنية السود عيونه، التي تفاعل معها الحضور.

حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها من حفل زفاف الفنانة الشابة جيلان علاء، على الموزع الموسيقي عز شهوان، المقام الليلة في أحد فنادق القاهرة.

وعلق عمرو وهبة على صورة زفاف جيلان علاء وعز شهوان، قائلا: «چيچى اختى وصديقتى وعشره العمر بتتجوز عز حبيبى الله يكون فى عونه».

أعمال جيلان علاء

في سياق أخر، كانت شاركت الفنانة جيلان علاء كواليس مسلسل “الأنسة فرح”.

وتمكن مسلسل “الآنسة فرح” فى موسمه الخامس من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة عبر منصة شاهد .

واحتل مسلسل الآنسة فرح المركز الرابع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة، حيث أحتل المرتبة الأولي مسلسل راجعين ثم مسلسل اللعبة ومسلسل بطلوع الروح.

مسلسل «الآنسة فرح» بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي وتامر فرج ومحمد كيلاني وعارفة عبدالرسول ومريم الخست وهبة عبدالعزيز وإنتاج سالي والي وإخراج تامر فرج.

حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان

حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان

حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان