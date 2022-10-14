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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ينيب معاونه لافتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

صدى البلد

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير لشؤون البطولة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، لحضور افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري. 

وتشهد البطولة مشاركة 144 لاعب ولاعبة من 30 دولة وهم: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف". 

وحضر حفل الافتتاح كل من محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، وهشام التهامى نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة، ومقرن بن محمد المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، وباسم التهامي مدير البطولة، أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والشخصيات الرياضية العامة. 

وتحرص اللجنة المنظمة للبطولة على إخراجها بالشكل الأمثل على كافة المستويات التنظيمية والإدارية والفنية في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري اللعبة لتحقيق النجاح للبطولة على غرار كل البطولات التي تنظمها مصر. 

من جانبه، نقل الدكتور أحمد جمعة، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى جميع اللاعبين والوفود المرافقة المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

 أوضح معاون وزير الشباب الرياضة أن مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا التوجه، وحرص السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية بالتنسيق مع الاتحادات الدولية المختلفة لاستضافة كافة منافساتها. 

قال محمد كمال رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة : "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع أعضاء مجلس اتحاد المصري اللعبة ، وأيضًا استاذ هشام التهامي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون يستمتعون بهذه البطولة".

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