العاشر من رمضان يكشف مستجدات مبادرة " سكن لكل المصريين "

58 ألف وحدة سكنية

كشف المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن آخر مستجدات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين.

وقال " عمران " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن العاشر من رمضان من مدن الجيل الأول وبالنسبة لمراحل الإسكان من الأولى حتى الرابعة حظيت العاشر من رمضان بنصيب كبير ب بإجمالى 58 ألف وحدة سكنية بالاضافة لإجمالى 440 وحدة جارى الانتهاء منهم خلال العام الجارى.



وأشار إلى أن المرحلة الخامسة من سكن كل المصريين بإجمالى 18 ألف وحدة جارى العمل بهم كما ان معدلات التنفيذ تشمل الانتهاء من 52 عمارة سكنية وحاليا جارى الاستلام الابتدائى لهم بمعدلات تنفيذ تسجل 45% : 60 % ومن المقرر الانتهاء منهم فى عام 2023 لافتا إلى أن مبادرة سكن المصريين وفرت فرص عمل بإجمالى 80 ألف فرصة مهمتها تنفيذ العمارات السكنية وتنفيذ المرافق .