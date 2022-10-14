الزيات: شباب الأطباء يلجأون للفصل من العمل للهجرة إلى أوروبا وأمريكا

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يوجد عدد رسمي وواضح حول استقالات الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك قرارا بمنع أو رفض الاستقالات ويلجأ الأطباء للتغيب عن العمل لمدة 30 يوما متصلة ووفقًا للقانون يتم الفصل.

وأضاف "الزيات"، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الأطباء يرون أن بيئة العمل غير مناسبة وهناك فرص أخرى أكثر أريحية ولذلك يفضل الأطباء الاستقالة أو الفصل من العمل، وحاليًا يكون الفصل أكثر من الاستقالة، موضحًا أنه في السابق كان الأطباء يسافرون للدول العربية وفي الفترة الأخيرة أصبح الطبيب المصري يتجه لأوروبا وأمريكا.

