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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. روجينا تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

صدى البلد

خطفت الفنانة روجينا أنظار جمهورها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهرت روجينا بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.

وجسدت  روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.

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