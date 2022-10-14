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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك يا عمري.. روجينا تخطف الأنظار بصحبة ليلى زاهر

روجينا وليلي زاهر
روجينا وليلي زاهر

شاركت الفنانة روجينا صورة بصحبة الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مع ليلي زاهر بملابس كاجوال، وعلقت على الصورة كاتبة: “بحبك يعمرى”.

وردت ليلي زاهر معلقة: “روح قلبي وأمي التانية و اختي و صاحبتي بحبك يا روجي”.

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يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.

وجسدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.

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