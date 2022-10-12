روجينا تنفي خضوعها لعملية تجميل وتوضح : "طولت شعري وبستخدم فلاتر"

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من صور الفنانة روجينا يتساءلون عن سر جمالها ورشاقتها .





حيث تظهر الفنانة روجينا ، باطلالات انيقة ومثيرة تكشف عن جسمها الممشوق و بشرتها النضرة التي تسببت فى خطف الأنظار.





و قالت روجينا فى احدى البرامج التليفزيونية، "عملت لوك وغيرت لون شعري وبس، بس هما عملولي تعديل صغير فى الصور، بس عجبني إن الناس اهتمت والصور لفتت نظرهم جدا لأني بحب جمهوري أوي، ومتضايقش من تعليقاتهم وبحبها وكلمة منهم بتخليني افكر كويس في اللي هقدمه".





وأضافت ؛ “أنا مش معترضة على عمليات التجميل، ولما أحتاج عمليات ليه لأ معملش؟ بس أنا بحب كل خط في وشي، كل خط في حالة وفي دراما ونجاح وانكسار، لكن العمر ما هو إلا رقم، وأنا طول عمري بقول إني كل ما بكبر بصغر”.









يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.





وجسدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.





ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي،وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.

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