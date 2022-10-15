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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ..

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، بنطاق محافظتى (أسيوط – دمياط).

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (أسيوط – دمياط) .. تم توجيه حملة أمنية مٌكبرة أسفرت جهودها عن إستهداف (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 9 قضايا آخرهم قضية "قتل" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "سلاح - مخدرات") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن إصابته بطلقات نارية "تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج"، وعُثر بحوزته على (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آلية – 2خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

 كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") .. وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش -

4 طلقات خرطوش – مبلغ مالى –  2 سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

  

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,100,00 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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