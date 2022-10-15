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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منبر الشيطان لعشاق الهالوين.. قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا|شاهد

منبر الشيطان لعشاق
منبر الشيطان لعشاق الهالوين..قصة واد قرمزي مثير للجدل

مع اقتراب عيد الهالووين المقرر احتفال عدد من دول العالم به في الـ 31 أكتوبر الجاري خاصة في الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا وبريطانيا وأستراليا، نشرت عدد من الصحف الأجنبية تقرير عن  مزار Finnich Glen المعروف باسم «منبر الشيطان Devil's Pulpit» أو «واد الهالوين» في  اسكتلندا. 

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وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع «صدى البلد» أبرز المعلومات عن منبر الشيطان أو خطوات الشيطان  Devil's Pulpit والذي يعد بمثابة مزار سياحي يجتذب العديد من الزوار حول العالم لرؤيته عن قرب: 

1-يعد الاسم الرسمي لهذا المزار السياحي  في منطقة ستيرلينجشاير باسكتلندا Finnich Glen.

2-يشتهر منبر الشيطان Devil's Pulpit  في اسكتلندا بمياهه الحمراء القوية اللون (قرمزية).

منبر الشيطان لعشاق الهالوين..قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا

3-نحت مزار خطوات الشيطان شخص يدعى  كارنوك بيرن  من الحجر الرملي عام 1860م.

4-مزار  الـ Finnich Glen عبارة عن وادي قصير شديد الانحدار يصل عمقه إلى 70 قدما.

قصة مزار  Finnich Glen

منبر الشيطان لعشاق الهالوين..قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا 

5- يمتد منبر الشيطان أو خطوات الشيطان Devil's Pulpit شرقا من جسر فينيتش على الطريق السريع A809.

6-صور في   Finnich Glen مشاهد من المسلسل المحلمي والبريطاني الأمريكي  Outlander المعروض في عام 2014م عن رواية St Ninian's Spring الخيالية. 

منبر الشيطان لعشاق الهالوين..قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا

حكاية منبر الشيطان Devil's Pulpit

7-عرف عن هذا المزار تدفق عشاق الهالوين له بسبب القصص المروعة عنه، مثل: تنفيذ السحرة للتعاويذ بداخله، أو أن الشيطان نفسه كان يقف على صخرة قريبة ليكرز (يبشر) لأتباعه المخلصين. 

8-رغم القصص المخيفة عن منبر الشيطان Devil's Pulpit إلا أنه نقطة جذب  للسباحين البريين حيث ظهرت السباحة البرية كلير ويليامز بملابس السباحة عنده عندما ذهبت للسباحة فيه 13 أكتوبر الجاري. 

9-يزور هذا المزار السياحي الذي يعد ضيقا ما يقدر في كل عام خاصة في عيد الهالووين 70،000 زائر، علما أن هناك خطة لتطويره بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، لكنها تتطلب الخطة موافقة المجلس المحلي هناك.

 

 

 

منبر الشيطان عيد الهالوين الهالووين Finnich Glen وادي الهالوين Devil s Pulpit اسكتلندا صدى البلد مزار سياحي منطقة ستيرلينجشاير

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