في مشهد نادر| تحول شاطئ بالكامل إلى اللون الأحمر والسر مفاجأة

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن تحول شاطئ صيني ساحر للون الأحمر سنويا، والسر في عشبة نادرة.

وفي ظاهرة نادرة تحول شاطئا للون الأحمر، في مشهد خلاب، حيث يجذب الشاطئ الآلاف من السائحين في الصين.

وتتكرر الظاهرة مرة كل عام، في الشاطئ الذي لا توجد فيه رمال، حيث يتحول إلى بساط من اللون القرمزي اللامع في شهري سبتمبر وأكتوبر.



سبب تحول اللون

أوضح التقرير أن سبب تحول لونه هي أعشاب "سويدا"، التي تغطي الأراضي الطينية الرطبة فيه، حيث تبدأ الأعشاب بالازدهار خلال فصل الربيع.

وتتوهج الأزهار بلونها القرمزي الغير اعتيادي، مع حلول فصل الخريف.



