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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الشاي.. هذه المشروبات محظور تناولها على معدة فارغة صباحاً

الكفايين
الكفايين

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن أهم وقت يحتاج الجسم فيه إلى الماء هو عند الاستيقاظ من النوم، معقباً: "ده أهم وقت في اليوم يحتاج الجسم فيه مياه، لأن طوال وقتا النوم نفقد مياه عن طريق بخار الماء اللي بيطلع في التنفس .. وبالتالي الجسم لما بيستيقظ بيبقى فيه حالة جفاف". 

 

وأضاف جمال في مداخلة هاتفية عبر "زووم" مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن شرب المياه صباحاً هو أولى الأدوات التي نستخدمها لإعطاء الجسم الطاقة التي تكفيه، معقباً: "يجب شرب كوب من المياه صباحاً .. ويجب أن تكون مياه فقط وخالية من أي مواد حمضية".

 

وتابع عضو الجمعية المصرية للتغذية، قائلاً: "يجب أن نتجنب إضافة خل التفاح أو الليمون على المياه عند تناولها في الصباح، لأن المعدة تكون فاضية وبالتالي المواد الحمضية تؤثر عليها"، مشيراَ إلى أن الليمون وخل التفاح لهم فوائد كثيرة ولكن ليس لهم علاقة بفقدان الوزن.

 

وأكمل "جمال"، أن الليمون يقوم بتعويض الجسم ببعض الفيتامينات التي يحتاجها، وخل التفاح أيضاً عند تناوله بعد الغداء أو وضعه على السلطة يساعد في عملية الهضم بالإضافة إلى بعض الفوائد الصحية الأُخرى.

 

وعقب: "لا يجب تناول الكافيين على معدة فاضية نهائياً .. سواء قهوة أو شاي أو لاتيه أو نسكتافيه .. لازم أكون تناولت حاجة قبلها تحمي جدار المعدة من الكفايين لأنها تؤذي الجدار". 

المصرية للتغذية الجمعية المصرية للتغذية المشروبات فضائية دي إم سي خل التفاح

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