سبق اتهامه في 35 قضية.. ضبط قهوجي بحوزته هيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عامل بمقهى سبق اتهامه في 35 قضية، ومسجل شقي خطر، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط «ج. م»، 42 سنة، عامل بمقهى، ومقيم دائرة مركز دسوق، سبق اتهامه في 35 قضية، آخرها القضية رقم 7779 لسنة 2020م جنايات مركز دسوق.

وألقى ضباط المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 180 جراماً، ومبلغ مالي 200 جنيه، وهاتف محمول.

حرز رجال الشرطة المضبوطات، وجرى تحرير عن هذه الواقعة المحضر 12894 لسنة 2022م جنايات قسم شرطة دسوق.