بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع أخرى بمدخل قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.



كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافطة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر بمدخل قرية الجرايدة التابع لمركز بيلا، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم لمستشفى بيلا المركزى.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من أسامة.م، 24 سنة، بجرح في الساق اليسرى وشرخ في عظام الساق اليسرى، ورضا.غ، 34 سنة، بجرح قطعى بالجبهة، وفتحية.م، 35 سنة، باشتباه شرخ بعظام الحوض، ورزق.م، 31 سنة، بجرح قطعي بالجبهة، وكريم.س،11سنة ، بكدمة بالصدر، وشيماء.س، 8 سنوات، بكدمات.