الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

بنطلون جينز بلغ سعره 78400 دولار!!، جملة غريبة أثارت تعجب كل من سمعها، فما المميز في سروال حتى يُباع بقيمة 1,541,681.12 جنيه مصري؟ ، سؤال دار في أذهان كل من سمع عنه، فما قصة هذا البنطال؟.

شاهد الفيديو:

عثر شخص يُدعى مايكل هاريس، أحد الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة في تاريخ الجينز، على سروال “بنطلون” جينز في أحد المناجم المهجورة في الغرب الأمريكي، وقام ببيعه لأحد الأشخاص يُدعى زيب ستفنسون مقابل 78400 دولار أي ما يعادل مليونا ونصف المليون جنيه مصري.

اكتشف زيب ستفنسون الذي اشترى البنطلون الجينز، أنه من نوع نادر، ويتمتع بحالة جيدة نوعًا ما، ووفقًا لما أوضحه انه بحث في أكثر من 50 منجمًا مهجورًا، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل إلى السروال النادر “الكنز”، فهو من نوع “ ليفايز”.

يعود الجينز التي عُثر عليه في أحد المناجم المجهورة في الغرب الأمريكي من نوع “ليفايز”، لثمانينيات القرن التاسع عشر، فهو نادر، إلا أنه ليس الوحيد من نوعه، حيث إن هناك سروال آخر معروض في أحد المتاحف في الولايات المتحدة، إلا انه يعاني من التلف ولا يمكن ارتداؤه.