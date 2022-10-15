عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفتا الإسماعيلية والإسكندرية التجاريتين تبحثان تبادل الوفود والخبرات

صدى البلد

بحث أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية والمهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، التعاون المشترك في مجال تبادل الوفود والخبرات علي هامش الإحتفالية العالمية التي نظمت بمناسبة الإحتفال بمرور ١٠٠ عام علي غرفة الإسكندرية التجارية وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط.

 

من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان، علي أهمية تبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين الغرف التجارية، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في المحافظات على تأسيس الشركات بنظام المشاركة، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة،  وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.


وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، علي أهمية  دعم الإبتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الإقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

 

وأكدت ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المجالس هو تحفيز سيدات الاعمال والاستثمار في الرائدات الجديدات لخلق جيل  قادر علي مواجهة المعوقات التي قد تواجههن في السوق التجاري.

 

كما أشارت ريم إلي مدي التأثير القوي الذي شهده مجال سيدات الأعمال بسبب إنتشار جائحة كورونا من ناحية ومن ناحية أخري الحرب الأوكرانية.   

 


وأضافت أنه بإنطلاقة مئوية جديدة لغرفة الإسكندرية التجارية، يحرص مجالس الأعمال علي مستوي المحافظات علي بث رسالة أمل وطمأنينة جديدة في مجال ريادة  الأعمال.

 

قالت جيهان فؤاد رئيس لجنة سيدات الإعمال بغرفة الإسماعيلية ، أن غرفة تجارة الاسكندرية إحتفلت بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الغرفة، وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط، في مكتبة الإسكندرية، وسط حضور عالمي غير مسبوق، لافتة إلي بحث إمكانية تبادل الوفود بين مجالس سيدات الأعمال من أجل إرثاء  مجال ريادة الأعمال بالخبرات المتعددة وفتح آفاق استثمارية جديدة قادرة علي مواجهة التحديات التي قد تواجه الرائدات في السوق التجاري.


وأشارت فؤاد إلي تخلل الإحتفالية جلسات وكلمات تلقيها شخصيات من مختلف الغرف العربية والعالمية.

ووجهت الدكتورة غادة إمام نائب أول لجنة سيدات الأعمال الشكر للغرفة التجارية بالاسكندرية  علي مابذلوه من جهد لظهور الإحتفالية بالمئوية بالشكل المشرف أمام العالم.

أضافت:" سعدت بكل الخبرات والأفكار الرائعة التي طرحت وعلي وعد بأن نخلق جيل جديد من سيدات الاعمال الرائعات".

قالت ايمي موسي، نائب ثاني لجنة سيدات أعمال الإسماعيلية، تضمنت المناقشات الخطط التنموية التي قد تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها شريك أساسي وناجح.


أكدت سالي حواء سكرتير لجنة سيدات الاعمال، علي أهمية تبادل الثقافات والخبرات الدولية بين وفود رائدات الأعمال، والإستفادة من نجاحاتهن في هذا المجال لتذليل العقبات التي قد تواجه بعضهن وتعزيز فرص إنضمام رائدات جديدات.

أشارت الدكتورة نسمة الزيني، عضو لجنة السيدات بالدور الحيوى الذى تقوم بة لجان سيدات الأعمال  بمختلف المحافظات فى تعزيز ودعم وتمكين المرأة ورائدات الاعمال وتنمية استثماراتهن ومشاركتهن الاقتصادية لدعم الاقتصاد فى المنطقة العربية من خلال توجيهن للمشاريع الاقتصادية والعمل الحر وحل المشاكل والعقبات التى تواجههن ودعمهن ليصبحن شريكا فاعلا فى التنمية المستدامة.

صرحت المهندسة سما فواز عضو مجلس إدارة الغرفة أن المناقشات أوضحت إبراز إمكانات مصر وجاهزية موانيها وموقعها الاستراتيجي أمام وزراء وسفراء وسيدات الاعمال ورجال الأعمال لتوطيد العلاقات الخارجيه والداخلية والإهتمام بإبراز مشكلة تغير المناخ مع العديد من الإقتراحات للتكيف والتخفيف من الإنبعاثات والتركيز على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع الغرف التجارية وإدراجها في خططها والحث على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لمواكبة التغيرات العالمية.
وإختتمت بالإشارة إلي أهمية  خلق جيل جديد من سيدات الأعمال يعتمد على الوعي التكنولوجي ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

القطاع الخاص الغرف التجارية التبادل التجاري جائحة كورونا قطاع الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

لمدة 4 شهور فقط .. خطوات إرسال سيارة بدون جمارك لـ مصر|التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

القبض على جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.. تفاصيل

مدينة كولن الألمانية ترفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت لأول مرة.. فيديو

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

مجالس الإقراء بالمساجد الكبرى تواصل رسالتها على أيدي أساتذة متخصصين من علماء الأزهر

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الكويتي في نهائي البطولة العربية للسلة

سيبوه.. عمرو مصطفى يعتلي التريند في أقل من 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استعداد شيرين عبدالوهاب لإجراء عملية.. كل المعلومات عن الرباط الصليبي

أزال "تاتو" وجهها بكلب.. صورة رومانسية جديدة لـ سيلفستر ستالون وزوجته

بعد إصابة ميريام فارس بـ كورونا.. تعرف على أبرز الأعراض غير المتوقعة

رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ