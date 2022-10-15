غرفتا الإسماعيلية والإسكندرية التجاريتين تبحثان تبادل الوفود والخبرات

بحث أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية والمهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، التعاون المشترك في مجال تبادل الوفود والخبرات علي هامش الإحتفالية العالمية التي نظمت بمناسبة الإحتفال بمرور ١٠٠ عام علي غرفة الإسكندرية التجارية وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط.

من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان، علي أهمية تبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين الغرف التجارية، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في المحافظات على تأسيس الشركات بنظام المشاركة، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.



وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، علي أهمية دعم الإبتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الإقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأكدت ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المجالس هو تحفيز سيدات الاعمال والاستثمار في الرائدات الجديدات لخلق جيل قادر علي مواجهة المعوقات التي قد تواجههن في السوق التجاري.

كما أشارت ريم إلي مدي التأثير القوي الذي شهده مجال سيدات الأعمال بسبب إنتشار جائحة كورونا من ناحية ومن ناحية أخري الحرب الأوكرانية.



وأضافت أنه بإنطلاقة مئوية جديدة لغرفة الإسكندرية التجارية، يحرص مجالس الأعمال علي مستوي المحافظات علي بث رسالة أمل وطمأنينة جديدة في مجال ريادة الأعمال.

قالت جيهان فؤاد رئيس لجنة سيدات الإعمال بغرفة الإسماعيلية ، أن غرفة تجارة الاسكندرية إحتفلت بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الغرفة، وأربعين عاما على إنشاء غرف البحر المتوسط، في مكتبة الإسكندرية، وسط حضور عالمي غير مسبوق، لافتة إلي بحث إمكانية تبادل الوفود بين مجالس سيدات الأعمال من أجل إرثاء مجال ريادة الأعمال بالخبرات المتعددة وفتح آفاق استثمارية جديدة قادرة علي مواجهة التحديات التي قد تواجه الرائدات في السوق التجاري.



وأشارت فؤاد إلي تخلل الإحتفالية جلسات وكلمات تلقيها شخصيات من مختلف الغرف العربية والعالمية.

ووجهت الدكتورة غادة إمام نائب أول لجنة سيدات الأعمال الشكر للغرفة التجارية بالاسكندرية علي مابذلوه من جهد لظهور الإحتفالية بالمئوية بالشكل المشرف أمام العالم.

أضافت:" سعدت بكل الخبرات والأفكار الرائعة التي طرحت وعلي وعد بأن نخلق جيل جديد من سيدات الاعمال الرائعات".

قالت ايمي موسي، نائب ثاني لجنة سيدات أعمال الإسماعيلية، تضمنت المناقشات الخطط التنموية التي قد تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها شريك أساسي وناجح.



أكدت سالي حواء سكرتير لجنة سيدات الاعمال، علي أهمية تبادل الثقافات والخبرات الدولية بين وفود رائدات الأعمال، والإستفادة من نجاحاتهن في هذا المجال لتذليل العقبات التي قد تواجه بعضهن وتعزيز فرص إنضمام رائدات جديدات.

أشارت الدكتورة نسمة الزيني، عضو لجنة السيدات بالدور الحيوى الذى تقوم بة لجان سيدات الأعمال بمختلف المحافظات فى تعزيز ودعم وتمكين المرأة ورائدات الاعمال وتنمية استثماراتهن ومشاركتهن الاقتصادية لدعم الاقتصاد فى المنطقة العربية من خلال توجيهن للمشاريع الاقتصادية والعمل الحر وحل المشاكل والعقبات التى تواجههن ودعمهن ليصبحن شريكا فاعلا فى التنمية المستدامة.

صرحت المهندسة سما فواز عضو مجلس إدارة الغرفة أن المناقشات أوضحت إبراز إمكانات مصر وجاهزية موانيها وموقعها الاستراتيجي أمام وزراء وسفراء وسيدات الاعمال ورجال الأعمال لتوطيد العلاقات الخارجيه والداخلية والإهتمام بإبراز مشكلة تغير المناخ مع العديد من الإقتراحات للتكيف والتخفيف من الإنبعاثات والتركيز على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع الغرف التجارية وإدراجها في خططها والحث على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لمواكبة التغيرات العالمية.

وإختتمت بالإشارة إلي أهمية خلق جيل جديد من سيدات الأعمال يعتمد على الوعي التكنولوجي ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.