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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيبوه.. عمرو مصطفى يعتلي التريند في أقل من 24 ساعة

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

تصدر الفنان عمرو مصطفى محركات البحث في جوجل وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة سيبوه، خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

واستطاعت أغنية سيبوه تحقيق نجاح كبير منذ طرحها بالأمس على يوتيوب وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، حيث تخطت المشاهدات حاجز 300 ألف مشاهدة على يوتيوب، كما تخطت حاجز المليون عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شوق عمرو مصطفى الجمهور بأغنية سيبوه، من خلال طرحه مقطع صغير من الأغنية، ليتخطى حاجز 13 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أغنية سيبوه من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، كمان زياد ياسر.

وتعد أغنية سيبوه هي رابع أغاني ألبوم عمرو مصطفى الجديد الذي يحمل اسم غيرك مين، وكانت أولى أغنيات الألبوم هي إلا أنا التي تخطت مشاهداتها حاجز 10 مليون مشاهدة، بينما كانت الأغنية الثانية هي رقصة وتخطت 8.5 مليون مشاهدة، والأغنية الثالثة مين هيجاريه حققت 6 مليون مشاهدة، وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا.

 

كلمات أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى

بقالي  .. ليالي
خلاص مبقاش يجي فـ بالي
ناديته .. رماني
ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد
قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان
سيبوه يقول انا ندمان
سيبوه كمان مرة يقول
سيبوه يقول مرة كمان
..

نصيبه .. اسيبه
يموت مـن جرحه قدامي
ما ياما .. اذاني
وماسمعش لكلامي

عايزني ارجع كأنه فراق مجاش
سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش 

 

أحدث أعمال عمرو مصطفى 

وطرح عمرو مصطفى مؤخرًا ثلاث أغنيات، وهي إلا أنا، سيبوه يفكر في زمان، رقصة، وأدى عليهم فيديوهات راقصة ومبهجة، وحصد على إثرها تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

وكشف عمرو مصطفى، سبب اتجاهه لتوزيع أغانيه في الخارج في بيان صحفي له، قائلا: “الفارق في الثقافات وأنا عندي طموح أعمل موسيقى بشكل مختلف، وهما عندهم ثقافة الصوت ويعرفوا يختاروا صوت بشكل جديد، وإحنا عندنا مشكلة في مصر إن كل مزيكتنا شبه بعض وكل الموزعين يستخدمون نفس الآلات فكأنه صوت واحد، فلما تعملي التوزيع في الخارج تجد أصواتا ومزيكا جديدة، وستجدون عمرو مصطفى يغني (تراب) و(راب)، لأن فيه جيلين حصل فيهم مشكلة بين الأب والأبناء”.

وأضاف عمرو مصطفى: “حصل بينهم فجوة في الموسيقى في مصر بقى فيه مهرجانات والراب والكلاسيك اللي أصبحت لا تسمع كثيرًا ولم تجد نفس الرواج بتاع الراب والتراب، وأحببت أخذ الشكل الموسيقي اللي هو الكلاسيك وأطوره وترقص الناس حتى لو هادية، أي نوع موسيقى سأقدمه هيرقص الناس وتكون نقلة موسيقية، الفترة الأخيرة الأغاني التي تطرح لا ترقص الناس، ولكن المهرجانات والتراب بس هم اللي بيرقصوا، وفي الأغاني الجديدة هترقصوا بجد”.

 

أحدث أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية إلا أنا آخر الأغاني الذي طرحها عمرو مصطفى، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي:إلا أنا، أنا واجهة غلاف السنة أناعندي الخلاف حرفنة لو هتسأل هناك أو هنا، أنا بعدي الكلام اتفنى إلا أنا في أول صف أنا وبعدي يجي ناس.

أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
أغنية سيبوه - عمرو مصطفى
عمرو مصطفى الفنان عمرو مصطفى سيبوه أغنية سيبوه أغاني عمرو مصطفى أعمال عمرو مصطفى

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