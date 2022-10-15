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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بنتى معندهاش خبرة.. أجرأ إطلالات سارة سلامة بعد دفاع والدها عنها

سارة سلامة
سارة سلامة

تصدرت  الفنانة سارة سلامة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تصريحات والدها عنها التي قال فيها: "بنتى معندهاش خبرة" ودفاعه عنها لظهورها بإطلالات جريئة ومثيرة.

وتتميز  الفنانة سارة سلامة برشاقتها، فهى تظهر بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.

وتتمتع   الفنانة سارة سلامة، بملامح جميلة، ولكنها تعتمد على وضع مساحيق المكياج الصاخبة ذات الألوان الفاقعة من أحمر الشفاه ورسم العيون.

وتتميز الفنانة سارة سلامة بشعرها الاشقر الذى قامت بتغير لونه منذ فترة طويلة.

وفى هذا التقرير، نعرض لكم مجموعة من إطلالات  الفنانة سارة سلامة، التى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد سلامة، خلال لقائه في برنامج "نص الكلام" من تقديم راغدة شلهوب عبر قناة "النهار": “قولتلها متعملش كده تاني لكن مش لدرجة خلاف، قلت إن الأفكار اللي هي شايفاها وكل الجيل شايفها صح تنفع في الخارج، لكن إحنا في مجتمع شرقي مينفعش نتخطاه، هي وجهة نظرها إنها مش بتعمل حاجة غلط”.

وأضاف: "هي وعدتني إنها مش هتعمل كده، في مسلسل "ابن حلال" لما طلعت لابسة شورت وأنا اتهاجمت بسببها، في ستايلست طلبت منها تلبس دا وهي بتسمع الكلام مكانتش فاهمة، كان عندها 18 سنة ومعندهاش خبرة".

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