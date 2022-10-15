بنى سويف .. الأورمان تساهم بتوصيلات مياه نقية لغير القادرين

فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف بقيادة أمل أبو عزوز بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوصيل عدد 980 وصلة مياه بقرى باها والسعادنة وحاجر بني سليمان وسنور وبياض العرب بمركز بني سويف وقرى غياضة الشرقية وجزيرة ببا والبرانقة والبرج وبهبشين وطنسا ودلاص وبني عدي والرياض والزيتون وكفر الجزيرة وأشمنت وتوابع بوش بمركز ببا بمحافظة بني سويف حيث تم تركيب 742 وصلة مياه خلال هذا العام فيما يتم العمل الميداني حاليا على تركيب 238 وصلة مياه نقية داخل قرى ومراكز المحافظة .

أكدت أمل أبو عزوز ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف ، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة بني سويف ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.