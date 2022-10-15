محافظ بني سويف: إزالة 119 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، وكذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وصرح محافظ بني سويف بأنه وفق تقرير إدارة الأملاك؛ فقد تم إزالة 119حالة تعد " بعد مرور الأسبوع الأول من المرحلة منذ انطلاقها في 8 أكتوبر الجاري وحتى 13 من نفس الشهر "،وذلك بواقع (100 حالة تعد بالبناء على بمساحة 13 ألفا و416 أملاك دولة +19 حالة تعد على 20 قيراطاً أرض زراعية).

وأشار المحافظ إلى توجبهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس 2022، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حاليا، و تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.