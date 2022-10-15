ابنه تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل شخص في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر صاحب الحساب ونجله من رجال الشرطة بكفر الشيخ لدلوفهم إلى منزله والتعدى على نجله.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بإستهداف نجل الشاكى بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة والذى تبين عدم وجوده بالمنزل وقيام الشاكى بإختلاق واقعة إقتحام رجال الشرطة لمنزله والتعدى على شقيق المأذون بضبطه لخلق خصومة قضائية مع رجال الشرطة لغل يدهم عن متابعة نشاط نجله الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.