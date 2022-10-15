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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص يقود سيارته برعونة في العاشر من رمضان

المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يستعرض خلاله صاحب الحساب قيامه بقيادة سيارته الخاصة بسرعة زائدة  وبدون لوحات معدنية وتثبيته زجاج ملون حاجب للرؤية .

وبالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو ، وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عام وأنه قد قام ببيع السيارة، وقيامه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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