معندهاش خبرة.. أحمد سلامة يرد على ظهور ابنته بملابس جريئة في ابن حلال

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رد الفنان أحمد سلامة خلال لقائه في برنامج «نص الكلام»، الذى تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شهلوب، المذاع على قناة «النهار» عن موقفه من ملابس ابنته سارة سلامة الجريئة.



وقال أحمد سلامة :" قولتلها متعملش كده تاني لكن مش لدرجة خلاف، قولت أن الأفكار اللي هي شايفاها وكل الجيل شايفها صح تنفع في الخارج".

وأضاف :" أحنا في مجتمع شرقي مينفعش نتخطاه، هي وجهة نظرها أنها مش بتعمل حاجة غلط".

وتابع: للأسف عشان نسيطر على هذا الجيل، مسألة قاتلة وصعبة جدا، لأن السوشيال ميديا بيربي معانا".



واستكمل :" دلوقتى هذا الجهاز الصغير، التليفون، جعل أفكار الشباب منفتحة بشكل كبير، والشباب شايف كل حاجة عادي، وأنا متربي في السيدة زينب وبطريقة مختلفة طبيعي أقول بلاش كدة» .

واختتم «سلامة»: في مسلسل «ابن حلال» لما طلعت لابسة شورت وأنا اتهاجمت بسببها، في ستايلست طلبت منها تلبس دا وهي بتسمع الكلام مكنتش فاهمة كان عندها 18 سنة وهي مرفضتش لأن معندهاش خبرة».

احمد سلامة: (عودة البارون) يهدف لدفع للشباب ويطالب رجال الأعمال بتشجيعهم



كشف الفنان أحمد سلامة عن ملامح شخصيته في مسلسل عودة البارون حيث يظهر في شخصية (معين) أحد مالكي الفندق الذي يدور حوله قصة المسلسل ويظهر في شخصيته الغموض حتي أواخر الحلقات يكتشف أبطال المسلسل بأنه اليد الخفية التي تسبب لهم الكثير من المصائب والمشكلات

وذكر سلامة أن من اهم أهداف المسلسل دفع الروح المعنوية للشباب لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، وعلي رجال الأعمال وأصحاب النفوذ مساعدتهم

وعبر عن مدى سعادته في الأشترك مع مجموعة من فنانين من جنسيات عربية, وأن مصر هي باب الشهرة في مجال الفن لجميع الدول العربية

وقال سلامة إن جميع أعماله يختارها بدقة ولن يقوم بالمشاركة في اي عمل لن يحظي برضاءه حتي لو في أشد احتياجه للمال

وأشاد بمشاركته في مسرحية الملك لير للفنان القدير يحيي الفخراني ونجاحها الكبير وحصوله علي افضل ممثل بجانب يحيي الفخراني باستفتاء نقابة المهن التمثيلية

ومن المنتظر عرض مسلسل عودة البارون في رمضان 2023