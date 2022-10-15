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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوكاشينكو : يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا خلال أسبوع والأمر بيد الغرب

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه من الممكن تسوية النزاع في أوكرانيا خلال أسبوع والأمر يعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا.

و صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، بأنه من الضروري الاستعداد لجميع أنواع الاستفزازات على طول حدود رابطة الدول المستقلة بالكامل.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع رابطة الدول المستقلة- بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، إنه "لسوء الحظ، ما كنا نتحدث عنه لفترة طويلة ولعدة سنوات قد تحقق وأصبح حقيقة واقعة، لقد اندلعت حرب ضدنا جميعا، وأن أوكرانيا مجرد ذريعة".

وتابع قائلا: "لطالما كانت الدول الغربية تفكر في الانتقام من الحملات التي خسرتها في القرن الماضي، بدءا من الأيام الأولى بعد الانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وربما حتى قبل ذلك".

وأشار إلى أن روسيا وبيلاروس وجدتا نفسيهما في مرمى الهجمات الاقتصادية والمالية، موضحا أن "الأهداف الحقيقية للاستراتيجيين الغربيين أكبر بكثير، لتقسيم الفضاء الأوراسي إلى قطاعات نفوذ واستخدام بلداننا كمواد خام ومستعمرات صناعية".

وطالب أعضاء رابطة الدول المستقلة أن يكونوا مستعدين لجميع أنواع الاستفزازات حول حدود الرابطة بالكامل، لافتا إلى الاحداث الأخيرة في كازاخستان وأوزبكستان كأمثلة توضيحية للغاية لكنها مجرد بداية، على حد قوله.

وأضاف رئيس بيلاروسيا "لسوء الحظ ، يجب أن أعترف بغياب الدعم المتبادل في عدد من الحالات".

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