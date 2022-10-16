أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 16-10-2022

سجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-10-20222؛ نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.

وبحسب تقارير مصرفية؛ فقد جاء أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بنكي " HSBC و البركة.

وذكر التقرير أن سعر الدولار مقابل الجنيه، قد شهد استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد علي مستوى 38 بنكا وفروعها التابعة والتي تعمل بمصر، بعد أن زاد خلال الأسبوعين الماضيين بمقدار 15 قرشا علي الأقل.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط لدى البنك المركزي المصري حوالي 19.63 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر لـ الدولار أمام الجنيه ؛ علي مستوي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك ضمن أكبر بنوك القطاع الخاص.

وبلغ سعر الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم"

متوسط سعر الدولار

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19,71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

واستقر سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،العقاري المصري العربي".

ثاني أعلي سعر



وبلغ ثاني أعلي سعر الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

اجتماعات صندوق النقد

من جانبه قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري خلال حضوره الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن، إن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيرا إلي أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أصبح مقلقا، حيث تواجه تلك الدول كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق، مطالبا بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

الاحتياطي النقدي

ومع بداية أكتوبر الجاري؛ اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الاحتياطي النقدي بمقدار 50 مليون دولار علي الأقل، ليسجل 33.2 مليار دولار،للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر .

وزاد الإحتياطي بعد لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



مكونات الاحتياطي النقدي

الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كل احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل إلى 7 أشهر على الأقل، وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تتجاوز تلك المدة المعدلات العالمية.