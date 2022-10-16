بحضور وزاري.. حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ اليوم

يعقد حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، تكريم الطلبة الفائزين بالمشروعات ، وافتتاح المرحلة الثانية من المبادرة ، والتي تتضمن تدريب 20 متدربا مشاركا من الدول الإفريقية و100 من شباب الجامعات من المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رواد المناخ ، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2022 لدعم القدرات الوطنية لشباب الجامعات في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث والتي تم تنظيمها بواسطة مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة – بالمركز القومي للبحوث.

وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ورئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد محمود هاشم ، ومدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، والدكتور أشرف شعلان ومنسق البرنامج التدريبي، والدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وذلك يوم 16 / 10/ 2022 بالقاعه الجديده بالمركز القومي للبحوث.