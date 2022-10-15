وزير الزراعة عن فيديو إعدام الكتاكيت: حالة فردية | فيديو

علق السيد القصير وزير الزراعة، على فيديو إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، قائلا: "دي حالة فردية".

وقال السيد القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة صدى البلد،: الفيديوهات دي تداولها الكثيرين، وهو في الأساس فيديو واحد فقط.

وأضاف السيد القصير: هناك أزمة في الأعلاف في مصر، ولا ننكرها، وهناك ظروف عالمية أدت إلى تقليل عمليات التوريد للذرة وفول الصويا.

وتابع السيد القصير :" العالم يواجه أزمة كبيرة ومصر جزء من العالم، ونحن نستورد كميات كبيرة من الصويا والذرة، حيث نستورد 7 ملايين طن ذرة.

ونوه السيد القصير بأن الدولة اتخذت إجراءات استباقية منذ سنوات؛ لدعم منتجي الدواجن، فقد دعمت قطاع الدواجن، وكان من بين تلك الإجراءات: الإعفاء من الضريبة الإضافية على استيراد إضافات الأعلاف.