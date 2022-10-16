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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 : وازن بين عملك وصحتك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، قد تضطر إلى تحقيق التوازن بين العمل والصحة لأن تجاهل الطعام الصحي والنوم الكافي قد لا يكون مفيدًا لجسمك.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

قد تظل قوتك المالية مستقرة، يمكنك تحقيق هوامش جيدة، قد يكون تدفق الأموال إلى الداخل جيدًا بما يكفي ليوم سهل قد تكون قادرًا على سداد قرض تم إرجاعه لفترة طويلة, أنه قد يكون هناك حفل زفاف عائلي قريب وهذا قد يجعلك أنت وجميع أفراد الأسرة متحمسين، قد تكون مشغولاً بالتسوق والقيام بالترتيبات، يمكنك أن تبدأ العمل بإخلاص في دورة تعزيز المهارات، قد تضطر إلى تحقيق التوازن بين العمل والصحة لأن تجاهل الطعام الصحي والنوم الكافي قد لا يكون مفيدًا لجسمك.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد يكون أداؤك في العمل جيدًا بشكل استثنائي، قد يساعدك على تعزيز شروطك مع كبار السن وقد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقية.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تكون لديك بعض المشكلات الصحية، والتي قد تجعلك متعبًا ونعاسًا، قد يساعد الصيام وتنظيم نظامك الغذائي جسمك، تناول الفاكهة الطازجة قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد لا يبذل أي جهد لحل المشكلة المستمرة، قد لا يكون مستعدًا لفهم أولوياتك، قد تكون قويًا عقليًا وقد تواجه اليوم بسهولة وقد يكون هذا مفيدًا لحياتك.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

قد تفكر في بدء مشروع جديد مع شقيقك وشبكتك ولكن قد لا تجد أي شيء ملموس وقد تتخلى عن الفكرة، يمكنك الحصول على السعر المناسب لمنزل أو عقار.

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