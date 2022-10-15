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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 : احذر من النصب

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، قد تظل علاقتك بكبار الزملاء في المكتب متينة وثابتة.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

اليوم يمكن أن يكون يومًا جيدًا لأبناء برج الدلو في العمل، الترقيات ونقل الوظائف احتمالان قويان، يمكن أن يكون اليوم يومًا رائعًا للقيام بشيء مختلف مع الآخرين المهمين، يجب أن تفهم أن صحتك العقلية لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية، حافظ على روتين التمارين المنتظم، قد يتعين عليك الانتباه لاحتياجات والديك المسنين، قد يضطر شباب برج الدلو إلى الانتقال إلى مدينة مختلفة وقد يقضون بعض الوقت بعيدًا عن العائلة، قد يرغب البعض منكم في اصطحاب كبار السن في رحلة حج دينية، بينما قد يرغب البعض الآخر ببساطة في زيارة موقع مقدس، يمكن للشباب أيضًا القيام برحلة ترفيهية في الخارج.

توقعات برج الدلو مهنيا

إذا كنت تعمل بجد وكرست نفسك فستحصل على مكافأة كبيرة في مكان عملك، احتمالات زيادة الأجور مطروحة على الطاولة.

توقعات برج الدلو صحيا

يبدو أنه يوم مناسب، يمكنك التخلص من الأطعمة السريعة في الخارج وممارسة الأنشطة البدنية مثل التمدد والجري والسباحة، قد يتخلص البعض من المشاكل الصحية المرتبطة بالظهر أو الرقبة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

يمكن لأبناء الدلو إجراء محادثة رائعة مع شركائهم، مما يجعلهم يشعرون بالرضا، إذا كنت عازبًا وتبحث عن الحب فقد تجده.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

توخي الحذر الشديد لأنهم عرضة للنصب، حتى إذا كنت ترغب في شراء سلع باهظة الثمن أو فاخرة فعليك تجنب الإنفاق الزائد.

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