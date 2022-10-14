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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 : وظيفة جديدة

برج الجدي اليوم
برج الجدي اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، قد تسير الأمور بشكل رائع على الجبهة الداخلية، قد يبقي قدوم الأطفال هالة المنزل سعيدة ومبهجة.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

 قد يتصل بك أصدقاؤك أو أشقائك للتواصل معك ومشاركة ذكرياتك القديمة أو الأوقات الجيدة التي قضيتها معًا أو التحدث عنها، قد تتفاخر ربات البيوت اليوم في العناية بالجمال، قد يفكر البعض في التخطيط للقاء الأسرة، قد يظل رصيدك المصرفي ممتلئًا وقد يكون لديك ما يكفي لشراء أشياء تريد أن تجعل حياتك مريحة.

توقعات برج الجدي مهنيا

يجب ألا تحاول العبث مع كبار السن في العمل، قد ينضم البعض إلى شركة جديدة ويحاولون التكيف مع إعدادات العمل الجديدة.

توقعات برج الجدي صحيا

قد يكون هناك انخفاض طفيف في صحة زوجتك، لذا توخ الحذر، من الجيد عدم تناول الطعام في الخارج وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة للحفاظ على لياقتك.

توقعات برج الجدي عاطفيا

هذا يوم جيد للبعض قد تجد أنه من السهل حل جميع مشكلاتك الزوجية وتطوير فهم أفضل مع شريكك، قد يجد العزاب أيضًا شخصًا مميزًا.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

قد يبقي قدوم الأطفال هالة المنزل سعيدة ومبهجة، قد يبدي زوجك أو زوجتك مزيدًا من العناية ويفعلان شيئًا لطيفًا لك.

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