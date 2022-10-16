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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب : الأهلي أعطى رسائل تحذيرية للأندية الإفريقية بفوزه على المنستيري

كولر
كولر

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء القلعة الحمراء أمام الاتحاد المنستيري التونسي ، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد السلام ، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد المنستيري التونسي ، بغض النظر عن النتيجة ، كما أن المارد الأحمر أرسل رسائل تحذيرية لجميع الأندية الإفريقية ، وأرى أنه قادر على تحقيق اللقب الحادي عشر هذا الموسم ".

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وأضاف : " بصمات السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي بدأت تظهر مبكرًا ، و ستظهر مع الوقت في مباريات الدوري الممتاز ، والتي ستنطلق بمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل".

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

ونجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لدور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على  ملعب الأهلي we السلام في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا مساء أمس.

وشهدت بداية المباراة، سجالا على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15 نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على منتصف الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى

ونجح لاعبو الاتحاد المنستيري من الاستحواذ على الكرة دون تشكيل خطورة على مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 35 .

وفي الدقيقة 44 تمكن حمدي فتحي  من إحراز الهدف الثاني  من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مرت من حارس الاتحاد المنستيري ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وتمكن حمدي فتحي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57  من خلال كرة مقوسة من طاهر محمد طاهر من ركلة ركنية  ليرتقي لها حمدي فتحي ويسدد رأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 83 ألغى حكم المباراة الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي عن طريق شادي حسين بعد تسلل على حسين الشحات.

وشهدت مباراة الذهاب تحقيق النادي الأهلي فوزا هاما على منافسه الاتحاد المنستيري بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل .

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