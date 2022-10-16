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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من المحاكمة .. ننشر الاتهامات الموجهة إلي زوج الإسماعيلية

العروسين
العروسين

تنظر محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار رئيس محكمه جنح قسم تان الاسماعيلية، ، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته، المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، في القضية رقم 9064 لسنة ٢٠٢٢ جنح ثان.

وكشفت مصادر نيابية بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لصدى البلد، البنود التفصيلية للاتهامات الموجهة لزوج عروس الإسماعيلية، وفقا لأوراق القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية.

وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

وأوضحت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، بأن قام باحتجازها في منزل أحد ذويه مقيِّدًا حركتها.

كما يواجه المتهم، في القضية تهمة: إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

وقال عريس الإسماعيلية في التحقيقات، إن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد وافتضاحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تقول له من بعد واقعة " علقة الكوافير"، :" والله لاطلع اعملك بث".

أقوال عريس الإسماعيلية

ووفقا لما جاء بأقوال عريس الإسماعيلية فإن زوجته كانت غير راضية على عيشتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما، وهو السبب الذي دفعه لرفض ذهابها إليهم حفاظا علي بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

و خلال التحقيقات زعم عريس الإسماعيلية اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وانكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له في التحقيقات.

وكان عبد الله أحمد مصطفي، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، قد أدلي باعترافاته أمام نيابة ثان، علي مدار الأيام القليلة الماضية.

اتهام شقيق عريس الإسماعيلية 

وكشفت مصادر رسمية ، تفاصيل جديدة بشأن اتهام شقيق عريس الإسماعيلية، ويدعى "مصطفى"، في قضية سرقة بالإكراه و محاكمته بالسجن.

ونفت المصادر ، ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بشأن اتهام “ مروان”  “ شقيق عريس الإسماعيلية وصاحب المقولة الشهيرة “ كل حمام يا بيه”، في قضية سرقة.

 استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية

 وأكدت المصادر أنه تم استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها زوجة شقيقه المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية بالضرب المبرح.

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