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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للإسماعيلي بالدوري

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛  للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة وأهميتها في انطلاق مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، قبل أن يقود كولر اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛  محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى.

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

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