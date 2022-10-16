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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش التصميم المبدئي لمقترح إنشاء كوبرى علوي جديد

بداية من طريق المعاهدة
بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر محافظ بورسعيد يستعرض

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا موسعا، لمناقشة التعديلات الخاصة بمقترح إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر " تقاطع مزلقان السكة الحديد مع شارع عزمي،  مدخل ومخرج ميناء غرب بورسعيد.

وذلك في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

 

جاء ذلك  بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، و رؤساء أحياء ( شرق – جنوب ) و ممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق  فرع الإسماعيلية و  جهات المرافق ( قطاع الكهرباء نقل و توزيع - الهيئة  القومية لمياه الشرب الصرف الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – اشغال هيئة قناة السويس - الغاز -  التليفونات )  وممثلي الهيئة الإقتصادية ( ميناء بورسعيد )  – جهاز التعمير.

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استمع محافظ بورسعيد لشرحا تفصيليا من مسئول هيئة الطرق حول التعديلات التي جرى تنفيذها على التصميم المقترح لإنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر.

 وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر  لعبور السكة الحديد والوصول للموانىء، يعد بمثابة أمن قومي نظرا لأنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية،  الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد،  فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين من خارج بورسعيد لمنطقة الاستثمار.  

بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر محافظ بورسعيد يستعرض انشاء كوبرى علوى 

ووجه محافظ بورسعيد كافة جهات المرافق بالتنسيق الكامل فيما بينها مع  هيئة الطرق والجهات التنفيذية لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد،  مشددا على إنهاء، كافة التنسيقات اللازمة وعرضها خلال الأسبوع القادم ليتم البدء في تنفيذ الكوبري ،  مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

 

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